Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu

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Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 3 Aralık Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.
Bu kritik mücadele öncesinde Rıza Çalımbay yönetimindeki siyah-beyazlıların kamp kadrosu duyuruldu.
9 isim kadroda yok
Kulüpten yapılan açıklamada, Valentin Rosier, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Eric Bailly, Jean Onana, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan kadroda yer almazken, Daniel Amartey kamp kadrosunda yer aldı.
İşte Beşiktaş'ın kadrosu
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