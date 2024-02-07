Beşiktaş'ın Antalyaspor kadrosu belli oldu! Savunmada sakatlık şoku... Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlıların yeni transferi Joe Worrall kadroda yer alırken, Svensson sakatlığı nedeniyle Antalya'ya götürülmedi.

İHA

Beşiktaş, Türkiye Kupası Son 16 turu mücadelesinde yarın saat 20.45'te deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlıların kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ta Svensson dahil 5 isim yok

Trabzonspor mücadelesinin ardından sağ uyluk üst iç adalesinde (adductor brevis) gerilme ve ödem tespit edilen Jonas Svensson, patellar tendinit nedeni ile tedavi sürecinde olan Mustafa Erhan Hekimoğlu, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeni ile tedavisi devam eden Omar Colley ve henüz hazır olmayan Salih Uçan ile Vincent Aboubakar, Antalyaspor maçı kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Worrall, kadroya alındı

Siyah-beyazlıların İngiliz ekibi Nottingham Forrest'tan kiralık olarak kadrosunda kattığı defans oyuncusu Joe Worrall ise kafilede yer aldı.

Beşiktaş'ın 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Ante Rebic, Cenk Tosun, Milot Rashica, Daniel Amartey, Joe Worrall, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jackson Muleka, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Emrecan Terzi, Gedson Fernandes ve Semih Kılıçsoy.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)