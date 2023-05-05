Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kadrosu

Süper Lig'in 33. haftasında son haftaların formda takımı olan Şenol Güneş'in ekibi Beşiktaş, Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Antalya Stadyumu'nda 6 Mayıs günü saat 19.00'da oynanacak mücadele öncesinde, siyah-beyazlı takımın kamp kadrosu duyuruldu.
6 isim yer almadı
Açıklanan kadroda sakatlıkları süren Rachid Ghezzal, Omar Colley, Salih Uçan, Dele Alli ve Tayyip Talha Sanuç'un yanı sıra Kevin N'Koudou da yer almadı. Öte yandan siyah-beyazlı ekipte Cenk Tosun sarı kart sınırında yer alıyor.