Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kadrosu açıklandı! 1 sürpriz isim var Beşiktaş, Antalyaspor'la deplasmanda oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılar, Mart ayından bu yana yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Tayyip Talha Sanuç'un Antalya'ya götürüldüğünü duyurdu.

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Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Burak Yılmaz'ın ekibi Beşiktaş, Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Bu maç öncesinde Beşiktaş'ın kamp kadrosu resmen belli oldu.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Omar Colley, Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Daniel Amartey ve Arthur Masuaku yanı sıra cezalı olan Amir Hadziahmetovic kadroda yer almazken uzun süren sakatlığı sonrası takımla birlikte çalışmaya başlayan Tayyip Talha Sanuç ise Burak Yılmaz tarafından kadroda yer buldu.

"Tayyip Talha Sanuç maç kadrosunda yer almayacaktır"

Öte yandan Beşiktaş, kadroya alınan Tayyip Talha için şu açıklamayı yaptı:

Uzun süre sahalardan uzak kalan futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç, geri dönüş sürecinin yaklaşması sebebiyle takımımızla birlikte Antalya kafilesinde yer almıştır. Tayyip Talha Sanuç maç kadrosunda yer almayacaktır.

İşte Beşiktaş'ın kadrosu: