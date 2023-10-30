Beşiktaş'ın antrenörü Hari Vukas: Sabırlı olduk ve golleri bulduk Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Hari Vukas, Gaziantep FK karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-0'lık skorla yenmeyi başardı.

Siyah-beyazlıların yardımcı antrenörü Hari Vukas, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Hari Vukas, yaptığı açıklamada, "Öncelikle bu galibiyetten dolayı mutluyuz. Tüm takımı tebrik ediyorum. Oyuncularımız sahada her şeyini verdi. İlk 10 dakika kalemize geldiler. Ardından onu düzelttik. Sabırlı oynadık. Gaziantep'in defans hattı çok geride, bu takımlara karşı sabırlı olmalısınız. Sabırlı olduk ve golleri bulduk, galibiyeti aldık. Takımı tebrik ediyorum" dedi.

"Rachid'in durumuna bakacağız"

Rachid Ghezzal'ın sağlık durumuyla ilgili Hari Vukas, "Rachid'in durumuna bakacağız. Sağlık ekibimiz durumu kontrol edecek. Ona göre ne olduğunu bileceğiz. Eric ve Salih sakatlıktan çıktı. İyi durumdalardı ama 90 dakika oynamayacaklarını biliyorduk. Sakatlıktan çıkmalarına rağmen çok iyi performans gösterdiler" ifadelerini kullandı.

Hari Vukas, "Biz Gaziantep FK'nın çok fazla kontratakta bulunacağını biliyorduk. Bu anlamda iyi bir reaksiyon verdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yakup, yetenekli ve genç bir oyuncu. Kısa süredir bizimle birlikte. Hocamız da ona güveniyor ve şans verdi. Daha iyi olur umarım" sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.