Beşiktaş'ın Athletic maçında kombine transfer kısıtlaması bitti

AA & Ensonhaber

Beşiktaş taraftarlarının, kombinelerini başka taraftarlara devretme ve transfer kısıtlamalarından muaf tutulma taleplerine kulüp yönetiminden olumlu bir yanıt geldi. Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

ATHLETIC CLUB MAÇINA ÖZEL UYGULAMA

Beşiktaş'ımız, UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ocak Çarşamba günü saat 18.30’da Tüpraş Stadyumu’nda Athletic Club ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlarımızın, kombine transfer kısıtlamasıyla ilgili taleplerini dikkate alan Yönetim Kurulumuz, UEFA Avrupa Ligi’nde üst tur yolunda büyük önem taşıyan bu karşılaşmada tribünlerin tamamen dolması için önemli bir adım atarak, yalnızca Athletic Club maçına özel olmak üzere kombine transfer kısıtlamasını kaldırma kararı almıştır.



Kombine sahipleri, Athletic Club karşılaşması için biletlerini, Beşiktaş JK logolu Passolig kartı bulunan diğer taraftarlara, yarın saat 10.00 itibarıyla hiçbir kısıtlama olmaksızın devredebileceklerdir. Bu özel maçta Tüpraş Stadyumu’nda bulunamayacak taraftarlarımızdan, kombinelerini devrederek takımımıza destek olmalarını rica ediyoruz.

Bu karar, hem taraftarlar arasında büyük bir memnuniyet yarattı hem de stadyumda coşkulu bir atmosfer oluşturulması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.