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UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Twente'ye 1-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla Avrupa defterini kapatan siyah-beyazlıları değerlendiren Ali Ece, yayında sinirlerine hakim olamadı.

ALİ ECE ÇILGINA DÖNDÜ

VOLE YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Ece, sinirden önünde bulunan kitap ve kağıdı yere fırlattı.

O anlarda programın bir diğer yorumcusu Abdülkerim Durmaz'ın, kendisine bir şey isabet etmemesi için geri çekildiği görüldü.

"ALLAH KAHRETMESİN YA!"

Ece, şunları dedi:

Hiç Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2 tane solak stoperle oynadığını gördünüz mü? Ben Liverpool'da da görmedim, Beşiktaş'ta da hiçbir yerde görmedim! Artık da görmek istemiyorum. Bu aptallığa da son verilsin. Bu kadar olunmasın. Madem başkan, yönetici bilmem ne olunuyor, 4. başkan ve 3. yönetim bu! Artık bir zahmet sağ ayaklı stoper alınacak! Allah kahretmesin ya! Emirhan iyi değil, Felix iyi değil! Başka 2 solak stoperle oynayan yok kardeşim!

"TRANSFERİN BİTMESİNE ÇOK AZ KALDI"

Ali Ece, sözlerine şöyle devam etti:

Kanat forvet alınsın. Muçi adamı geçemiyormuş, kanat forvet değil! Rashica da çalım atamıyor. Artık görülsün bunlar, transferin bitmesine çok az kaldı! Bu hafta BAY geçilecek ondan sonra yine böyle mi çıkılacak. Aynı şey olacak. 15 maç iki solak stoper ve 0 kanat forvet oynamışsın.

"BU NE ÇAREZLİK YA!"

Ece, son olarak şu ifadeleri kullandı: