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    Beşiktaş'ın Başakşehir kadrosunda 7 eksik

    Beşiktaş'ın Başakşehir kadrosunda 7 eksik

    Beşiktaş'ın, Süper Lig 9. haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının kadrosu açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2020 - 19:28
    • Güncelleme : 20.11.2020 - 19:49
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    Beşiktaş'ın Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

    Koronavirüs, ceza ve sakatlık nedeniyle 7 eksiği olan Beşiktaş'ta, sakatlığı nedeniyle bir süredir oynayamayan Utku Yuvakuran kadroya dahil edildi.

    SAVUNMADA YENİ FORMÜL

    Welinton, Vida, N'Sakala ve Rosier'in yer almadığı defans hattında Beşiktaş'ta sadece 4 oyuncu yer aldı:

    Montero, Erdoğan, Rıdvan ve Serdar.

    Beşiktaş, 21 Kasım Cumartesi günü 19:00'da evinde Başakşehir'i konuk edecek.

    BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

    Ersin Destanoğlu

    Welinton

    Domagoj Vida

    Valentin Rosier

    Fabrice N'Sakala

    Oğuzhan Özyakup

    Ajdin Hasic

    Beşiktaş ın Başakşehir kadrosunda 7 eksik #1

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