Beşiktaş'ın Başakşehir kadrosunda 7 eksik

Beşiktaş'ın, Süper Lig 9. haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının kadrosu açıklandı.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Koronavirüs, ceza ve sakatlık nedeniyle 7 eksiği olan Beşiktaş'ta, sakatlığı nedeniyle bir süredir oynayamayan Utku Yuvakuran kadroya dahil edildi.

SAVUNMADA YENİ FORMÜL

Welinton, Vida, N'Sakala ve Rosier'in yer almadığı defans hattında Beşiktaş'ta sadece 4 oyuncu yer aldı:

Montero, Erdoğan, Rıdvan ve Serdar.

Beşiktaş, 21 Kasım Cumartesi günü 19:00'da evinde Başakşehir'i konuk edecek.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Ersin Destanoğlu

Welinton

Domagoj Vida

Valentin Rosier

Fabrice N'Sakala

Oğuzhan Özyakup

Ajdin Hasic