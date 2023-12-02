Beşiktaş'ın başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat birlikte fotoğraf verdi

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Siyah-beyazlı camiada 3 Aralık Pazar günü yeni başkanını seçecek.
Beşiktaş Kulübünün olağan idari ve mali genel kurulunda başkan adayları Hasan Arat ile Serdal Adalı bir araya geldi.
Birlik mesajı verildi
BJK Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede Arat ile Adalı, birlik mesajı verdi.
Serdal Adalı, Hasan Arat'ın bulunduğu tribüne giderek rakibiyle kucaklaştı.
Adalı ile Arat'ın bir araya gelmesine, kongre üyeleri alkışlarla destek verdi. İki başkan adayı, kongre üyelerini selamlayarak birbirlerine başarı diledi.
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