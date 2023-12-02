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Beşiktaş'ın başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat birlikte fotoğraf verdi

Beşiktaş'ın başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat birlikte fotoğraf verdi Beşiktaş Kulübü İdari ve Mali Genel Kurulu'nda başkan adayları Serdal Adalı ile Hasan Arat, kucaklaşarak birlik mesajı verdi.