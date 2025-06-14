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Haber Merkezi

Beşiktaş'ın 2025 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı başladı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile divan kurulu üyeleri katıldı.

TOPLAM BORÇ 16 MİLYAR 463 MİLYONU GÖRDÜ

Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, eski başkan Hasan Arat’la yaşanan tartışma için camiadan özür diledi.

Daha sonra Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Kerem Akbaş, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.

BİR ÖNCEKİ DİVAN KURULUNDA 15 MİLYAR 65 MİLYON TL'YDİ

Akbaş, siyah-beyazlı kulübün borcunun Şubat 2025 itibarıyla 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 TL olduğunu belirtti.

Bir önceki divan kurulunda borç, 31 Aralık 2024 tarihli olarak 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL şeklinde duyurulmuştu.