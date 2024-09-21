Beşiktaş'ın borcu açıklandı Beşiktaş'ın toplam borcu 10.6 Milyar TL olarak duyuruldu.

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Haber Merkezi

Beşiktaş'ta 2024 yılı olağan ikinci Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri, divan üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Divan toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

BORÇ 10,6 MİLYAR TL'Yİ BULDU

Siyah-beyazlılarda divan kurulu toplantısında kulübün toplam borcu da açıklandı.

Beşiktaş'ın 31 Mayıs 2024 itibariyle toplam borcu 10.6 Milyar TL olarak açıklandı.

"BEŞİKTAŞ DOĞRU YOLDA"

Toplantıda kürsüye gelen Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, açıklamalarda bulundu.

Arat, "Beşiktaş artık doğru yoldadır. Ayağa kalkmış ve hedeflerine koşmaktadır" dedi.

Öte yandan Başkan Arat konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş büyük bir değişim yolculuğu içerisindedir. Kurumsal yapıda, hukukta, ekonomide, disiplinde çok büyük değişimler yaşıyor. Büyük camialarda kısa sürede onarım ve restorasyon yapmak çok zordur. Buna rağmen Beşiktaş bunların üstesinden gelmektedir. Beşiktaş mazerete üretmek yerine sonuç üremektir. 9 Ay 16 gün, bize 9 yıl gibi geliyor. O kadar yoğun geçiyor ki anlatamam. 198 iş günü görev yaptık. Büyük değişimler için zor ve uzun bir yola çıktık. Seçimden bu güne geçen sürede 15 bin yeni üyelik başvurusu yapıldı. Bu Beşiktaş büyüklüğüne yakışır bir heyecan yakaladığının göstergesidir. ve çok daha büyük, bağımsız bir camia haline gelmiştir."

8 MİLYAR 453 MİLYON 690 BİN LİRA İDİ

Öte yandan son olarak 9 Mart tarihinde gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında konuşan siyah-beyazlı kulübün denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirmişti.

Şentürk, siyah-beyazlı kulübün 30 Kasım 2023 itibarıyla borcunun 8 milyar 453 milyon 690 bin lira olduğunu kaydetmişti.

"YALVAR YAKAR 184 MİLYON LİRA BORCU SİLDİRDİK"

Bilindiği üzere 2 yıl önce Eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün vergi borçlarının bir kısmını sildirdiklerini söylemişti.

Çebi o dönem konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Yürüyen borçların içinden sildirdiğimiz yaklaşık 6-7 milyon euro civarı indirim aldık. Vergi konusunda sırtımızda olan 200 milyonluk yükün hemen hemen büyük bir kısmından kurtulmak için verdiğimiz mücadelenin Beşiktaş'a ne kadar faydalı olduğunu görüyoruz. Yıllardan beri problem olarak camianın sürekli konuştuğu, Yıldırım Demirören'in alacağıyla ilgili de uzlaşma sağlandı.



Vergiden 200 milyon, bize hizmet verenlerden silinen 100 milyon, bağış yapanlardan 100 milyon, Yıldırım Demirören'in silinen alacağını alt alta koyduğunuzda 500-600 milyon TL yapıyor.



200 milyonluk vergi borçlarını, 16 milyon liraya indirdik. Ankara'ya git gel... Yalvardık, yakardık. Allah yapanlardan da razı olsun. Diğerlerine de yapıldı ama bizi hakikaten sevdiler ve gereğini de yaptılar: Ayrıca uzun vadeli sporcu kontratları yapılmadı. Bir önceki dönemde imzalanan kontratlarla verilen mücadelelere bakınca da başarılı olduğumuzu söylemek istiyorum"