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    Beşiktaş'ın borcu açıklandı mı, ne kadar?

    Beşiktaş'ın 2022 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün borcuna ilişkin açıklama yapıldı. Taraftarlar ise "Beşiktaş'ın borcu ne kadar?" sorusunu araştırmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 14:33
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    Beşiktaş'ın borcu açıklandı mı, ne kadar?

    Geçtiğimiz sezonun başarılı takımlarından birisi olan Beşiktaş, bu başarısını şampiyonluk kupası ile taçlandırdı.

    Sergen Yalçın'la yeni bir döneme başlayan siyah-beyazlı ekip, umduğunu bulamadı ve Yalçın'la yollar ayrıldı.

    Bunun akabinde takımın başına Önder Karaveli geçerken Beşiktaş, yeniden toparlanmak için gücünü göstermeye başladı.

    Süper Lig'de yukarıya doğru tırmanışını sürdüren Beşiktaş'ın 2022 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda borcu açıklandı.

    Kulüplerin borçlu olması ve bu borcun yüksek bir rakam olması, başta transfer dahil olmak üzere birçok alanı etkiliyor.

    Bu nedenle borcu merak eden ve detaylara hakim olmak isteyen taraftarlar, "Beşiktaş'ın borcu ne kadar?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Beşiktaş'ın açıklanan toplam borcu ne kadar? İşte yanıtı...

    BEŞİKTAŞ'IN TOPLAM BORCU

    Beşiktaş Kulübünün borcunun 4 milyar 579 milyon 632 bin 94 lira olduğu açıklandı. Statta gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü 2022 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.

    Beşiktaş ın borcu açıklandı mı, ne kadar? #1

    31 Aralık 2021 itibarıyla toplam borcun 423 milyon 254 bin 721 lirasının kulüp derneğine ait olduğunu vurgulayan Tuncel, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun ise 4 milyar 156 milyon 377 bin 373 lira olduğunu aktardı.

    Siyah-beyazlı kulübün, kasım ayındaki toplantıda toplam borcunun 4 milyar 434 milyon 479 bin 748 lira olduğu açıklanmıştı.


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