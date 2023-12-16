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Beşiktaş'ın borcu resmen açıklandı

Beşiktaş'ın borcu resmen açıklandı eşiktaş’ın 2023 yılı olağan divan kurulu toplantısında kulübün borcunun 8 milyar 282 milyon 243 bin TL olduğu açıklandı. Siyah - beyazlıların borcu 31 Mayıs - 31 Ağustos tarihleri arasında 1.5 milyar lira artış gösterdi.