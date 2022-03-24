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Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcuları tatilde
Beşiktaşlı futbolcular Josef de Souza ve Alex Teixeira milli arada verilen izinde soluğu yine Dubai'de aldı.
- Haber Merkezi
- 24.03.2022 - 09:36
Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Josef de Souza ve Alex Teixeira milli arada verilen izinde soluğu tatilde aldı.
ÇOK BEĞENİLDİ
Aileleri ve arkadaşları ile tatil çıkan Brezilyalı futbolcular, fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından yayınladı. İkilinin gönderileri siyah-beyazlı taraftarlardan çok sayıda beğeni ve yorum aldı.