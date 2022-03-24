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Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcuları tatilde

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcuları tatilde

Beşiktaşlı futbolcular Josef de Souza ve Alex Teixeira milli arada verilen izinde soluğu yine Dubai'de aldı.