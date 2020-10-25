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Beşiktaş'ın Denizli kafilesi
Yarın (Pazartesi) deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, kadroda yer alan isimler açıklandı.
- Haber Merkezi
- 25.10.2020 - 13:05
- Güncelleme : 25.10.2020 - 13:07
Milli maç arasının ardından 5. haftayı da bay geçen Beşiktaş, uzun bir aranın ardından lig maçına çıkacak.
Yarın (Pazartesi) deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelecen olan siyah-beyazlılar, bugün şehre harekete edecek.
4 EKSİK VAR
Beşiktaş Kulübü, maç öncesi Denizli kafilesinde yer alan isimleri açıkladı.
Sakatlıkları bulunan N’Koudou, Hasic ve Atakan ile koronavirüs testi pozitif çıkan N'Koudou kadroda yer almadı.