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    Beşiktaş'ın Denizli kafilesi

    Yarın (Pazartesi) deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, kadroda yer alan isimler açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2020 - 13:05
    • Güncelleme : 25.10.2020 - 13:07
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    Beşiktaş'ın Denizli kafilesi

    Milli maç arasının ardından 5. haftayı da bay geçen Beşiktaş, uzun bir aranın ardından lig maçına çıkacak.

    Yarın (Pazartesi) deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelecen olan siyah-beyazlılar, bugün şehre harekete edecek.

    4 EKSİK VAR

    Beşiktaş Kulübü, maç öncesi Denizli kafilesinde yer alan isimleri açıkladı.

    Sakatlıkları bulunan N’Koudou, Hasic ve Atakan ile koronavirüs testi pozitif çıkan N'Koudou kadroda yer almadı.

    Beşiktaş ın Denizli kafilesi #1

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