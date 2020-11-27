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Beşiktaş'ın derbi paylaşımı
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesinde sosyal medyadan 'penaltı' imalı bir paylaşım yaptı.
- Haber Merkezi
- 27.11.2020 - 22:12
- Güncelleme : 27.11.2020 - 22:14
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.
Pazar günü oynanacak maçtan önce Beşiktaş'tan imalı bir paylaşım geldi.
"VİDEO YÜKLEYEMİYORUZ"
Derbilerde verilmeyen penaltılara atıf yapılan paylaşımda, Twitter etiketlenerek "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz." ifadelerine yer verildi.
FENERBAHÇE'DEN CEVAP GELDİ
Derbi öncesi Beşiktaş'ın yaptığı paylaşımın ardından Fenerbahçe, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşımda, "Algı; maç öncesi hakemleri baskı altına almaya çalışarak makus talihini yenmeye çalışmak." İfadeleri kullanıldı.