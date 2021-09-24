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Beşiktaş'ın durumunu özetleyen video: Bizde çok sakat var
Son dönemde sakatlık belasıyla uğraşayan Beşiktaş'ta taraftarlar, bir dönemin meşhur "Bizde çok sakat var" videosunu sosyal medyada paylaşmaya başladı.
- Haber Merkezi
- 24.09.2021 - 13:38
- Güncelleme : 24.09.2021 - 14:09
Beşiktaşlılar, bu sezon hiçbir şeyden çekmedi sakatlık belasından çektiği kadar.
Neredeyse her hafta 2-3 futbolcusu kadrodan çıkarılan siyah-beyazlı takımda son olarak Ghezzal, Larin ve Montero da sakatlandı.
Beşiktaş'ın durumunu özetleyen video: Bizde çok sakat var - İZLE
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Yaşanan bu gelişmenin ardından cezalı futbolcularla birlikte takımın neredeyse yarısı forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlı futbolseverler, içinde bulundukları durumu daha önce de kendileriyle özdeşleşen "Bizde çok sakat var" videosuyla anlatmaya başladı.