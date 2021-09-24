Beşiktaş'ın durumunu özetleyen video: Bizde çok sakat var

Beşiktaş'ın durumunu özetleyen video: Bizde çok sakat var

Son dönemde sakatlık belasıyla uğraşayan Beşiktaş'ta taraftarlar, bir dönemin meşhur "Bizde çok sakat var" videosunu sosyal medyada paylaşmaya başladı.

Beşiktaşlılar, bu sezon hiçbir şeyden çekmedi sakatlık belasından çektiği kadar.

Neredeyse her hafta 2-3 futbolcusu kadrodan çıkarılan siyah-beyazlı takımda son olarak Ghezzal, Larin ve Montero da sakatlandı.

Beşiktaş'ın durumunu özetleyen video: Bizde çok sakat var - İZLE



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Yaşanan bu gelişmenin ardından cezalı futbolcularla birlikte takımın neredeyse yarısı forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı futbolseverler, içinde bulundukları durumu daha önce de kendileriyle özdeşleşen "Bizde çok sakat var" videosuyla anlatmaya başladı.