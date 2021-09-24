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    Beşiktaş'ın durumunu özetleyen video: Bizde çok sakat var

    Beşiktaş'ın durumunu özetleyen video: Bizde çok sakat var

    Son dönemde sakatlık belasıyla uğraşayan Beşiktaş'ta taraftarlar, bir dönemin meşhur "Bizde çok sakat var" videosunu sosyal medyada paylaşmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2021 - 13:38
    • Güncelleme : 24.09.2021 - 14:09
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    Beşiktaşlılar, bu sezon hiçbir şeyden çekmedi sakatlık belasından çektiği kadar.

    Neredeyse her hafta 2-3 futbolcusu kadrodan çıkarılan siyah-beyazlı takımda son olarak Ghezzal, Larin ve Montero da sakatlandı.

    Beşiktaş'ın durumunu özetleyen video: Bizde çok sakat var - İZLE

    AKILLARA GELEN İLK VİDEO

    Yaşanan bu gelişmenin ardından cezalı futbolcularla birlikte takımın neredeyse yarısı forma giyemeyecek.

    Siyah-beyazlı futbolseverler, içinde bulundukları durumu daha önce de kendileriyle özdeşleşen "Bizde çok sakat var" videosuyla anlatmaya başladı.

    Beşiktaş ın durumunu özetleyen video: Bizde çok sakat var #1

    Beşiktaş ın durumunu özetleyen video: Bizde çok sakat var #2

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