Beşiktaş'ın Emrecan Terzi transferinde eşofman detayı Lugano maçında attığı şık golle tüm dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki sol bek Emrecan Terzi'nin Beşiktaş'a katılma süreci ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu son maçında Lugano'yu deplasmanda 2-0 mağlup ettiği mücadelede takımın ikinci golü, özkaynaktan yetişen takımın 19 yaşındaki oyuncusu Emrecan Terzi'den gelmişti.

Artur Masuaku ve Umut Meraş'ın sakatlıkları sonrasında sol bekte görevi devralıp şık bir gol atan Emrecan'ın, Siyah-Beyazlı takımın bünyesine kazandırılma hikayesi ortaya çıktı.

Eşofman karşılığında transfer

2016-17 sezonunda o dönem Beşiktaş Şef Scout'u olarak görev yapan Caner Kaya tarafından Altınova-Nilüfer arasında oynanan U14 maçında keşfedilen Emrecan, 2016-17 sezonunun ara transfer döneminde Beşiktaş'a kazandırıldı.

O zamanki Beşiktaş Şef Scout'u Caner Kaya, dönemin Altınova Başkanı Doğan Albayrak'la Emrecan Terzi transferini, bir Beşiktaş eşofmanı karşılığında gerçekleştirdi.

Bir eşofmanla Beşiktaş bünyesine kazandırılan Emrecan, Lugano'ya attığı golle kariyerinde önemli bir adım attı. Lugano zaferi sonrası konuşan Emrecan, "Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir andı. Ben bunu kendi sahamızda atmayı hayal etmiştim ama buraya nasip oldu. Forma şansı geldikçe elimden gelenin daha iyisini yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.