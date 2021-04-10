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    Beşiktaş'ın Erzurumspor maçı kadrosu belli oldu

    Beşiktaş'ın Süper Lig'in 34. haftasında oynayacağı Erzurumspor maçı kadrosu belli oldu. Kadroda sakatlığını hafif hafif atlatan Vincent Aboubakar ve cezası bulunan Josef de Souza yer almadı.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2021 - 14:05
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    Beşiktaş'ın Erzurumspor maçı kadrosu belli oldu

    Süper Lig'de lider Beşiktaş, 34. haftada Erzurumspor deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonluk için yarışa devam eden siyah beyazlılar, deplasmandan galip ayrılmak istiyor.

    Erzurumspor ise sahasında Beşiktaş'tan puan veya puanlar alarak düşme hattından kurtulmanın peşinde...

    Bu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği kadroda sakatlığını hafif hafif atlatan Vincent Aboubakar yer almıyor. Ayrıca sarı kart cezalısı olan Josef de Souza da kadroda yok.

    BEŞİKTAŞ'IN ERZURUMSPOR MAÇI KADROSU

    KALECİ: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran

    DEFANS: Valentin Rosier, Montero, NSakala, Welinton, Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı

    ORTA SAHA: Oğuzhan Özyakup, Atiba, Necip Uysal, Ljajic, Dorukhan Toköz, Mensah

    FORVET: Nkoudou, Larin, Ghezzal, Cenk Tosun, Gökhan Töre

    Beşiktaş ın Erzurumspor maçı kadrosu belli oldu #1

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