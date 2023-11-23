Beşiktaş'ın eski futbolcusu emekli olduğunu açıkladı Fikret Orman döneminde Beşiktaş'a gelen Aras Özbiliz, 33 yaşında emekli olduğunu duyurdu.

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Son olarak Urartu takımında forma giyen ve 2016 yılında Beşiktaş'a transfer olan siyah-beyazlıların eski futbolcusu Aras Özbiliz, 33 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Tecrübeli isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbola veda ettiğini duyurarak şu açıklamada bulundu:

15'i profesyonel olmak üzere 29 yıl futbol oynadıktan sonra artık veda etme zamanı geldi. Beni çok eğlendiren, farklı dilleri öğreten, beni kültürlerle, insanlarla tanıştıran futbol. Seni özleyeceğim! Sana sonsuza kadar minnettarım. Yıllar boyunca verdikleri destek için kulüplerime, takım arkadaşlarıma, arkadaşlarıma ve aileme ve tabii ki siz hayranlarıma teşekkür etmek istiyorum!

Beşiktaş kariyeri

2015-16 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Aras Özbiliz, takımda hiçbir iz bırakamamıştı.

Beşiktaş, o dönem Aras Özbiliz'e 4 eşit taksitte 2.25 milyon euro maaş ödedi. Kartal, Ermeni futbolcuyu, Spartak Moskova'dan 1.3 milyon euroya transfer etmişti.

Aras, siyah-beyazlı formayla ligde sadece 1 maçta oynayabildi.