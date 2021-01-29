Beşiktaş'ın eski kalecisi Varol Ürkmez hayatını kaybetti

Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski file bekçisi Varol Ürkmez, 84 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Dün evinde kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan efsane kaleci Varol Ürkmez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uzun yıllardır kanser tedavisi gören Ürkmez, 84 yaşındaydı.

Varol Ürkmez, 1937 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. Kariyerine Beşiktaş'ta başlayan eski kaleci sırasıyla Altay, Galatasaray, Manisaspor, Gençlerbirliği gibi takımlarda oynadı.

"CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Beşiktaş'ın şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan Varol Ürkmez için Altay da 'veda' mesajı yayınladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "1960-1968 yıllarında formamızı giyen, A Milli kalecimiz Varol Ürkmez 84 yaşında aramızdan ayrılmıştır. Yeteneği, renkli kişiliğiyle Türk futbolu ve Büyük Altay'ımızda bıraktığı tüm izleri unutmayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.