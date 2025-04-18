Beşiktaş'ın eski savunmacısı Romain Saiss, Şenol Güneş'i hedef aldı

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Beşiktaş'ın 2022-2023 sezonunda kadrosunda yer alan Faslı stoper Romain Saiss, dönemin teknik direktörü Şenol Güneş hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Le Club Des 5'e konuşan tecrübeli futbolcu, Dünya Kupası sonrası yaşadıklarını anlattı.

Güneş'in kendisini medyada defalarca eleştirdiğini söyleyen Saiss, tecrübeli çalıştırıcıyla ilgili 'Aktör gibiydi' ifadesini kullandı.

"ŞENOL GÜNEŞ AKTÖR GİBİYDİ: İKİYÜZLÜ TAVIR BENİ SARSTI..."

Güneş'in ikiyüzlü bir tavır sergilediğini de öne süren Saiss, şunları söyledi:

"Şenol Güneş, Dünya Kupası sırasında sakat sakat oynamam nedeniyle medyada defalarca beni açık şekilde eleştirdi. Turnuvadan döndüğümde yüz yüze görüştük. Adeta bir aktör gibiydi. Bana, 'Kameralar önünde kulübü savunmak zorundayım ama senin yerinde olsam ben de aynısını yapardım' dedi. O an büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Bu ikiyüzlü tavır beni gerçekten sarstı."

"FORMA ŞANSI VERMEDİ"

Saiss, bu konuşmanın ardından Şenol Güneş'in kendisini kadroda düşünmediğini ve forma şansı vermediğini de sözlerine ekledi.