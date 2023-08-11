Beşiktaş'ın eski yıldızı Kevin Prince Boateng'den futbola veda Bir dönem Beşiktaş forması da giyen 36 yaşındaki Kevin Prince Boateng, futbolu bıraktığını duyurdu.

ensonhaber.com

36 yaşındaki Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng, futbola vda etti.

2019-2020 sezonunda Beşiktaş forması giyen Boateng, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seni çok seviyorum. Her şey için teşekkürler futbol" ifadelerini kullandı.

520 maçta 76 gol 56 asist

Barcelona, Milan, Tottenham, Borussia Dortmund, Schalke 04, Fiorentina, Sassuolo, Frankfurt ve Beşiktaş formalarını giyen Boateng, kariyerinde çıktığı 520 maçta 76 gol 56 asist kaydetti.

Boateng, Gana Milli Takımı ile de 15 maça çıktı ve 2 gol attı.