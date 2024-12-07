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Beşiktaş’ın ezeli rakiplerine karşı üç puan hasreti sonlandı

Beşiktaş’ın ezeli rakiplerine karşı üç puan hasreti sonlandı Geçtiğimiz sezondan bu yana Süper Lig’de ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı son 5 maçın tamamından mağlup ayrılan Beşiktaş, sarı-lacivertlilere karşı elde ettiği galibiyetle bu hasretini de sona erdirdi.