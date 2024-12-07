Beşiktaş’ın ezeli rakiplerine karşı üç puan hasreti sonlandı
İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 15. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar bu galibiyetle ezeli rakiplerine karşı süregelen galibiyet hasretine de son verdi.

KÖTÜ GİDİŞAT SONA ERDİ

Beşiktaş, geçtiğimiz sezondan bu yana ligde ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı son 5 maçın tamamını kaybetmişti.

Siyah-beyazlı takım, bu kötü gidişatı Fenerbahçe derbisinde sonlandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor