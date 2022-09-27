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    Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisindeki lideri Josef

    Ismael, derbide takım liderliğini Josef de Souza’ya verecek. Brezilyalı futbolcu, orta alanda oyun üstünlüğünü maç boyunca takımda tutup rakip oyunculara ilk müdahaleyi yapacak.
    • 27.09.2022 - 08:37
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    Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisindeki lideri Josef

    Süper Lig ’de 8. hafta mücadelesinde 2 Ekim Pazar günü Fenerbahçe ’yle karşı karşıya gelecek olan Siyah-Beyazlılar’da teknik direktör Valerien Ismael, oyun planını şekillendirmeye başladı.

    Zorlu mücadeleden zaferle ayrılmak için her şeyi en ufak ayrıntısına kadar düşünen Ismael, Vodafone Park’taki oyunun ilk düdüğünden sonuna kadar maçın hakimiyetini elinde tutup 3 puana ulaşmak istiyor.

    Josef'ten beklentiler büyük

    Derbilerde üst düzey performans ortaya koyan Josef’ten beklentiler yine büyük...

    Fransız teknik adam bu konuda takımın Brezilyalı ön liberosu Josef de Souza’ya özellikle güveniyor. Derbide takımın liderliğini Josef’e verecek olan Ismael, Brezilyalı futbolcudan maç boyunca oyun hakimiyetini rakımda tutmasını istedi.

    Ismael, ek olarak Fenerbahçe’nin ataklarında Josef’in oyunun merkezinde ilk müdahaleyi yapmasını ve sık sık ileri bölgeyi de desteklemesi talimatını verdi.


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