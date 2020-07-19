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    Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı ilk 11'i

    Beşiktaş, sezonun son derbisinde sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2020 - 19:34
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    Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı ilk 11'i

    Süper Lig'in 33. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak.

    Sezonun son derbisinde Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

    Saat 21.00'de başlayacak olan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

    BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

    Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Elneny, Lens, Atiba, Boateng, Boyd, Burak.

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