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Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı ilk 11'i
Beşiktaş, sezonun son derbisinde sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 19.07.2020 - 19:34
Süper Lig'in 33. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak.
Sezonun son derbisinde Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Saat 21.00'de başlayacak olan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Elneny, Lens, Atiba, Boateng, Boyd, Burak.