Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kadrosu

Beşiktaş, son antrenmanda adalesinde ağrı hisseden Adem Ljajic'İn kamp kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Beşiktaş, Adem Ljajic'in Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic, Fenerbahçe maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Adem Ljajic'in tedavisine, gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından sağlık ekibimiz tarafından başlanacaktır." ifadeleri yer aldı.





BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK VAR

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesinde kamp kadrosunu açıkladı ve 6 oyuncu dışarıda kaldı.

Beşiktaş'ın derbide eksikleri:

Domagoj Vida

Adem Ljajic

Dorukhan Toköz

Gökhan Töre

Ajdin Hasic

Ersin Destanoğlu



