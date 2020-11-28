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Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kadrosu
Beşiktaş, son antrenmanda adalesinde ağrı hisseden Adem Ljajic'İn kamp kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 28.11.2020 - 18:41
Beşiktaş, Adem Ljajic'in Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic, Fenerbahçe maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Adem Ljajic'in tedavisine, gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından sağlık ekibimiz tarafından başlanacaktır." ifadeleri yer aldı.
BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK VAR
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesinde kamp kadrosunu açıkladı ve 6 oyuncu dışarıda kaldı.
Beşiktaş'ın derbide eksikleri:
Domagoj Vida
Adem Ljajic
Dorukhan Toköz
Gökhan Töre
Ajdin Hasic
Ersin Destanoğlu