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    Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kadrosu

    Beşiktaş, son antrenmanda adalesinde ağrı hisseden Adem Ljajic'İn kamp kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2020 - 18:41
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    Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kadrosu

    Beşiktaş, Adem Ljajic'in Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

    Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic, Fenerbahçe maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Adem Ljajic'in tedavisine, gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından sağlık ekibimiz tarafından başlanacaktır." ifadeleri yer aldı.

    Beşiktaş ın Fenerbahçe maçı kadrosu #1

    BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK VAR

    Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesinde kamp kadrosunu açıkladı ve 6 oyuncu dışarıda kaldı.

    Beşiktaş'ın derbide eksikleri:
    Domagoj Vida
    Adem Ljajic
    Dorukhan Toköz
    Gökhan Töre
    Ajdin Hasic
    Ersin Destanoğlu

    Beşiktaş ın Fenerbahçe maçı kadrosu #2

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