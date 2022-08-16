Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı sonrası 'çifte standart' tepkisi

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup ettiği maçın ardından paylaşım yaparak Beşiktaşlı Wout Weghorst'un pozisyonuyla Enner Valencia'nın pozisyonu yan yana koydu ve tepki gösterdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu.

Sarı-lacivertliler mücadeleyi 6-0'lık skorla kazanırken Beşiktaş, maç sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Çifte standart neye göre, kime göre"

Siyah-beyazlıların paylaşımında, Alanyaspor-Beşiktaş maçında Beşiktaşlı Wout Weghorst'un pozisyonu ile Fenerbahçeli Enner Valencia'nın pozisyonu yan yana gösterildi ve "Bu çifte standart neye göre, kime göre!" ifadesine yer verildi.

Ne olmuştu

Alanyaspor maçında Wout Weghorst'un ilgili pozisyonunda siyah-beyazlı futbolcunun faul yaptığı gerekçesiyle düdük çalındı.

Weghorts karara itiraz etti ve sarı kart gördü. Enner Valencia'nın pozisyonda ise Kasımpaşalı Hasan Emre Yeşilyurt, kırmızı kart gördü.

Beşiktaş Kulübü, bu paylaşımıyla pozisyonların aynı olduğunu ama kararların farklı olduğunu iddia ederek duruma tepki gösterdi.

Binlere yorum geldi

Siyah-beyazlıların bu paylaşımına ise kısa sürede binlerce yorum geldi.