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Beşiktaş'ın Galatasaray derbi kadrosu

Beşiktaş'ın Galatasaray derbi kadrosu

Süper Lig'in 13. haftasında deplamanda Galatasaray ile derbi maçında karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda maç kadrosunda 4 isim yer almadı.