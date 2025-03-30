Beşiktaş'ın Galatasaray'a karşı sahasındaki üstünlüğü devam etti

İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 29. haftasında sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla rakibine karşı evindeki üstünlüğünü sürdürdü.

Beşiktaş, 2016 yılının nisan ayında açılan yeni stadında Galatasaray’ı 9 kez konuk etti.

BEŞİKTAŞ, 9 MAÇTA 7 GALİBİYET ALDI

Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 7 kez galip gelen taraf olurken, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi yaşadı.

Bu süreçte rakip fileleri 16 kez sarsan Beşiktaş, ağlarında ise 6 gol gördü.