Beşiktaş'ın galibiyet özlemi 5 maça çıktı

İHA
Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla siyah-beyazlıların ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.
Ligde çıktığı son 5 müsabakada 3 mağlubiyet alan Beşiktaş, 2 kez de berabere kaldı.
Beşiktaş 5 maçtır galip gelemiyor
Siyah-beyazlılar bu süreçte Galatasaray, Gaziantep FK ve Antalyaspor’a mağlup olurken, Başakşehir ve Samsunspor ile yenişemedi.
Beşiktaş söz konusu maçlarda rakip fileleri 3 kez havalandırırken, kalesinde de 7 gol gördü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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