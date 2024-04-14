Beşiktaş'ın galibiyet özlemi 5 maça çıktı Beşiktaş, Süper Lig’in 32. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

İHA

Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla siyah-beyazlıların ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Ligde çıktığı son 5 müsabakada 3 mağlubiyet alan Beşiktaş, 2 kez de berabere kaldı.

Beşiktaş 5 maçtır galip gelemiyor

Siyah-beyazlılar bu süreçte Galatasaray, Gaziantep FK ve Antalyaspor’a mağlup olurken, Başakşehir ve Samsunspor ile yenişemedi.

Beşiktaş söz konusu maçlarda rakip fileleri 3 kez havalandırırken, kalesinde de 7 gol gördü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)