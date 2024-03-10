Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belirlendi Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının kamp kadrosunu açıkladı.

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Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Selçuk İnan'ın takımı Gaziantep FK ile Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

11 Mart Pazartesi akşamı saat 20.30'da başlayacak müsabaka Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

Bu kritik maç öncesinde ise konuk ekip siyah-beyazlıların kamp kadrosu belli oldu.

Salih ve Tayfur'un sakatlıkları var

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Salih Uçan ile Tayfur Bingöl kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı takımda Umut Meraş ve Ante Rebic de kadroda kendine yer bulamadı.

Colley cezalı

Fernando Santos, Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda bulunan Omar Colley'den de Gaziantep FK maçında yararlanamayacak.

3 oyuncu uzun süredir sakat

Beşiktaş'ta bu isimler dışında uzun süredir sakatlıkları devam eden Alex-Oxlade Chamberlain, Amir Hadziahmetovic ve Emrecan Uzunhan da kafileye dahil edilmedi.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu