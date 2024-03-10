Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belirlendi

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Selçuk İnan'ın takımı Gaziantep FK ile Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
11 Mart Pazartesi akşamı saat 20.30'da başlayacak müsabaka Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.
Bu kritik maç öncesinde ise konuk ekip siyah-beyazlıların kamp kadrosu belli oldu.
Salih ve Tayfur'un sakatlıkları var
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Salih Uçan ile Tayfur Bingöl kadroda yer almadı.
Siyah-beyazlı takımda Umut Meraş ve Ante Rebic de kadroda kendine yer bulamadı.
Colley cezalı
Fernando Santos, Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda bulunan Omar Colley'den de Gaziantep FK maçında yararlanamayacak.
3 oyuncu uzun süredir sakat
Beşiktaş'ta bu isimler dışında uzun süredir sakatlıkları devam eden Alex-Oxlade Chamberlain, Amir Hadziahmetovic ve Emrecan Uzunhan da kafileye dahil edilmedi.
İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Joe Worrall, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bahtiyar Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Al Musrati, Jackson Muleka, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy
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