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    Beşiktaş'ın Gaziantep kafilesinde 4 eksik

    Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile karşılaşacağı mücadelenin maç kadrosuna 4 isim alınmazken, sakatlıktan dönen Josef de Souza kadroda kendine yer buldu.
    • 24.12.2022 - 15:35
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    Beşiktaş'ın Gaziantep kafilesinde 4 eksik

    Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynayacağı Süper Lig 15. hafta müsabakasının kamp kadrosunu açıkladı.

    Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Romain Saiss ile Rachid Ghezzal kadroda yer almadı. Ayrıca, sakatlıkları olmamasına karşın Francisco Montero ve Oğuzhan Akgün de kamp kadrosuna alınmadı.

    Sakatlıktan dönen Josef de Souza ise kamp kadrosuna katıldı.

    İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:

    Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Necip Uysal, Valentin Rosier, Tayfur Bingol, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Berkay Vardar, Atiba Hutchinson, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Dele Alli, Kevin N'Koudou, Nathan Redmond, Cenk Tosun, Jackson Muleka, Wout Weghorst

    Beşiktaş ın Gaziantep kafilesinde 4 eksik #1


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