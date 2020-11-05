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Beşiktaş'ın Gaziantep kafilesinde Josef de var

Beşiktaş'ın Gaziantep kafilesinde Josef de var

Yarın deplasmanda Gaziantep ile karşı karşıya gelecek olana Beşiktaş, bugün şehre doğru yola çıkacak. Siyah-beyazlılarda cezalı olan Josef de kafileye dahil edildi.