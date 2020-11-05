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    Beşiktaş'ın Gaziantep kafilesinde Josef de var

    Yarın deplasmanda Gaziantep ile karşı karşıya gelecek olana Beşiktaş, bugün şehre doğru yola çıkacak. Siyah-beyazlılarda cezalı olan Josef de kafileye dahil edildi.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2020 - 13:10
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 14:26
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    Beşiktaş'ın Gaziantep kafilesinde Josef de var

    Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında yarın deplasmanda Gaziantep ile karşı karşıya gelecek.

    Siyah-beyazlı kulüp, maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

    JOSEF'İN CEZASI İNERSE OYNAYACAK

    Beşiktaş'ta, kırmızı kart gördüğü için 2 maç ceza alan Josef de Souza'nın kadroya dahil edilmesi dikkat çekti.

    Tahkim Kurulu'na itiraz eden siyah-beyazlılar, eğer cezası 1 maça düşerse Brezilyalı oyuncuyu Gaziantep'a karşı oynatabilecek.

    GÖKHAN TÖRE İLE N'KOUDOU YOK

    Öte yandan sakatlıkları süren Gökhan Töre ile N'Koudou kadroya alınmazken, Atakan Üner ile Hasic kafilede yer aldı.

    Beşiktaş ın Gaziantep kafilesinde Josef de var #1

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