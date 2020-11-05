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- Beşiktaş'ın Gaziantep kafilesinde Josef de var
Beşiktaş'ın Gaziantep kafilesinde Josef de var
Yarın deplasmanda Gaziantep ile karşı karşıya gelecek olana Beşiktaş, bugün şehre doğru yola çıkacak. Siyah-beyazlılarda cezalı olan Josef de kafileye dahil edildi.
- Haber Merkezi
- 05.11.2020 - 13:10
- Güncelleme : 05.11.2020 - 14:26
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında yarın deplasmanda Gaziantep ile karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı kulüp, maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı.
JOSEF'İN CEZASI İNERSE OYNAYACAK
Beşiktaş'ta, kırmızı kart gördüğü için 2 maç ceza alan Josef de Souza'nın kadroya dahil edilmesi dikkat çekti.
Tahkim Kurulu'na itiraz eden siyah-beyazlılar, eğer cezası 1 maça düşerse Brezilyalı oyuncuyu Gaziantep'a karşı oynatabilecek.
GÖKHAN TÖRE İLE N'KOUDOU YOK
Öte yandan sakatlıkları süren Gökhan Töre ile N'Koudou kadroya alınmazken, Atakan Üner ile Hasic kafilede yer aldı.