Beşiktaş'ın genç oyuncusu Mustafa Hekimoğlu fırsatı tepti Beşiktaş'ın 17 yaşındaki forveti Mustafa Hekimoğlu, Ajax deplasmanında ilk 11'de şans bulsa da performansıyla hayal kırıklığı yaşattı ve ikinci yarıda yerini İmmobile'ye bıraktı.

Haber Merkezi

Beşiktaş'ın genç yeteneği Mustafa Hekimoğlu, kariyerinin en önemli sınavlarından birini Ajax deplasmanında verirken, sahada beklenen performansı sergileyemedi.

Siyah-beyazlıların 17 yaşındaki forveti Mustafa Hekimoğlu'na, Ajax deplasmanında büyük bir şans geldi.

Van Bronckhorst, genç oyuncuyu ilk 11'de görevlendirdi. Mustafa ise bu fırsatı pek iyi kullanamadı.

RAFA SILVA'YA SERVİS YAPAMADI

Özellikle geriden çıkışlarda atılan uzun topları hiç indiremeyen Beşiktaş'ın 17'lik forveti, ilk yarıda bir pozisyonda Rafa Silva'nın müthiş taşıdığı topu Portekizli yıldıza geri veremedi ve net bir gol şansını kaybettirdi.

Mustafa ikinci yarıda yerini Ciro Immobile'ye bıraktı.