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Beşiktaş'ın golünden önce ofsayt tartışması
Süper Lig'in 7.haftasında Beşiktaş, İstanbulspor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlıların attığı golden önce pozisyonun ofsayt olup olmadığı tartışılıyor.
- 17.09.2022 - 20:45
- Güncelleme : 17.09.2022 - 20:50
Süper Lig'in 7.haftasında İstanbulspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Karşılaşmanın 6.dakikasında Wout Weghorst rakip ceza alanı önünde yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullandı.
N'koudou sahneye çıktı
N'Koudou'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Jensen kontrolü sağlayamadı ve top ağlara gitti.
Jensen topa dokunmasa gol sayılmayacaktı
Hakemin çift vuruş kararı sebebiyle eğer N'Koudou'nun vuruşu direkt kaleye gitseydi geçerlilik kazanmayacaktı ancak Jensen topu içeri çelince gol geçerlilik kazandı.
Pozisyon ofsayt mı değil mi tartışmaları yaşanıyor
Kazanılan çift vuruş öncesi Salih Uçan'ın indirdiği kafa topunda topla buluşan Weghorst yerde kaldı. Topun Weghorst'a geldiği sırada pozisyonun ofsayt olup olmadığı tartışmaları yaşandı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)