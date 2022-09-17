Haberler

Futbol Haberleri

Beşiktaş'ın golünden önce ofsayt tartışması

Beşiktaş'ın golünden önce ofsayt tartışması

Süper Lig'in 7.haftasında Beşiktaş, İstanbulspor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlıların attığı golden önce pozisyonun ofsayt olup olmadığı tartışılıyor.