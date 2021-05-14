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Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosu açıklandı

Lider Beşiktaş'ın son haftada oynayacağı Göztepe maçının kamp kadrosu belli oldu. Sezonu kapatan Cenk Tosun ve Hasic'in yanı sıra Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar gibi isimler de kadroda yer aldı.