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- Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosu açıklandı
Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosu açıklandı
Lider Beşiktaş'ın son haftada oynayacağı Göztepe maçının kamp kadrosu belli oldu. Sezonu kapatan Cenk Tosun ve Hasic'in yanı sıra Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar gibi isimler de kadroda yer aldı.
- Haber Merkezi
- 14.05.2021 - 15:15
- Güncelleme : 14.05.2021 - 15:15
Süper Lig2in 42. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak.
Beşiktaş'ın son haftada oynayacağı Göztepe maçının kamp kadrosu belli oldu.
Sezonu kapatan Cenk Tosun ve Hasic'in yanı sıra Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar gibi sakatlığı devam eden isimler de kadroda yer aldı.
BEŞİKTAŞ’IN GÖZTEPE MAÇI KADROSU
Beşiktaş'ın kadrosunda şu isimler yer aldı:
Kaleci: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin
Defans: Rosier, Montero, N'Skala, Welinton, Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Taşçı
Orta saha: Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan, Mensah
Forvet: Nkoudou, Aboubakar, Cyle LArin, Ghezzal, Hasic, Cenk Tosun, Gökhan Töre