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    Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosu açıklandı

    Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosu açıklandı

    Lider Beşiktaş'ın son haftada oynayacağı Göztepe maçının kamp kadrosu belli oldu. Sezonu kapatan Cenk Tosun ve Hasic'in yanı sıra Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar gibi isimler de kadroda yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.05.2021 - 15:15
    • Güncelleme : 14.05.2021 - 15:15
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    Süper Lig2in 42. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak.

    Beşiktaş'ın son haftada oynayacağı Göztepe maçının kamp kadrosu belli oldu.

    Sezonu kapatan Cenk Tosun ve Hasic'in yanı sıra Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar gibi sakatlığı devam eden isimler de kadroda yer aldı.

    Beşiktaş ın Göztepe maçı kadrosu açıklandı #1

    BEŞİKTAŞ’IN GÖZTEPE MAÇI KADROSU

    Beşiktaş'ın kadrosunda şu isimler yer aldı:

    Kaleci: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin

    Defans: Rosier, Montero, N'Skala, Welinton, Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Taşçı

    Orta saha: Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan, Mensah

    Forvet: Nkoudou, Aboubakar, Cyle LArin, Ghezzal, Hasic, Cenk Tosun, Gökhan Töre

    Beşiktaş ın Göztepe maçı kadrosu açıklandı #2

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