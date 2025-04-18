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Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda sakatlığı sebebiyle geçtiğimiz hafta Başakşehir maçını kaçıran Emirhan Topçu kadroya dahil edilirken, sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden Onur Bulut ise kafilede yer almadı.