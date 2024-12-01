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Beşiktaş'ın gündemindeki Sergen Yalçın, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın gündemindeki Sergen Yalçın, İstanbul'a geldi Beşiktaş'ın bir numaralı teknik direktör adayı olan Sergen Yalçın, siyah-beyazlı yöneticilerle görüşmek üzere İstanbul'a geldi.