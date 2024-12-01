Beşiktaş'ın gündemindeki Sergen Yalçın, İstanbul'a geldi

AA & Ensonhaber
Beşiktaş’ta görevden alınan Giovanni van Bronckhorst'un yerine teknik direktör adayları arasında adı geçen Sergen Yalçın, İstanbul'a geldi.
Sergen Yalçın, Ercan Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.
Yalçın, daha sonra kendisini bekleyen özel araca binerek havalimanından ayrıldı.
YÖNETİCİLERLE GÖRÜŞECEK
Tecrübeli teknik adamın Beşiktaş Kulübü yöneticileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'TA İKİ KUPA KAZANDI
Siyah-beyazlı takımı 29 Ocak 2020-9 Aralık 2021 tarihlerinde çalıştıran 52 yaşındaki deneyimli teknik adam, Beşiktaş ile birer Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
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