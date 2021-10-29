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Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kadrosu açıklandı

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor'un konuğu olacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıkları bulunan Miralem Pjanic ve Josef de Souza kadroda yer almadı.