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Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu Beşiktaş, Hatayspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Felix Uduokhai, Gabriel Paulista ve Ernest Muçi kadroda yer almadı.