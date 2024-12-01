Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Hatayspor ile Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Mersin Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 1 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak.
3 EKSİK VAR
Bu maç öncesinde ise konuk takım Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı.
Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Felix Uduokhai, Gabriel Paulista ve Ernest Muçi kadroda yer almadı.
BEŞİKTAŞ KADROSU
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Serkan Emrecan Terzi, Jean Onana, Alex Oxlade-Chamberlain, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Al Musrati, Joao Mario, Cher Ndour, Milot Rashica, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Yakup Arda Kılıç, Ciro Immobile, Can Keleş
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