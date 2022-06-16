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    Beşiktaş'ın hazırlık maçları ne zaman?

    Yeni sezona başlamaya hazırlanan Beşiktaş için, "Beşiktaş'ın hazırlık maçları ne zaman?" sorusu gündeme getirildi ve araştırılmaya başlandı.
    • 16.06.2022 - 14:12
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    Beşiktaş'ın hazırlık maçları ne zaman?

    Sergen Yalçın ve Önder Karaveli'den sonra yeni sezona Valerien Ismael ile başlayacak olan Beşiktaş, hızlı bir giriş yapmak istiyor.

    Şampiyon olmak ve yeniden ayağa kalkmak isteyen Beşiktaş, sezonu açacak ardından ise hazırlık maçları yapacak.

    Yeni transferleri ve mevcut oyuncuları hazırlık maçlarında analiz edecek olan Ismael, bu sayede karar verecek.

    Takıma dair yenilemeler yapacak olan Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi hazırlık maçlarını ne zaman yapacağı merak edildi.

    Bu kapsamda, "Beşiktaş'ın hazırlık maçları ne zaman?" sorusunu gündeme getirmeye başladı.

    Peki, Beşiktaş'ın hazırlık maçları ne zaman? İşte yanıtı...

    Beşiktaş'ın hazırlık maçları ne zaman?

    Valerien Ismael'in öğrencileri, İspanya kampında iki hazırlık maçı oynayacak.

    İlk hazırlık maçı 23 Temmuz Cumartesi günü Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers ile olacak.

    İkinci maç ise 26 Temmuz Salı günü Deportivo Alaves ile oynanacak.

    Beşiktaş'ın Avusturya'da oynayacağı hazırlık maçlarının programı ise daha sonra açıklanacak.

    Beşiktaş ın hazırlık maçları ne zaman? #1


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