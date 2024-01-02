Beşiktaş'ın hoca adayları! Ya Lucescu ya Genesio Beşiktaşlı yönetici Samet Aybaba, siyah-beyazlı takımın teknik direktör arayışının kısa süre içerisinde sona ereceğini duyurdu. Aybaba, Razvan Lucescu ve Bruno Genesio ikilisinden biriyle anlaşacaklarını söyledi.

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Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, altyapı ile A takımın harmanlanacağı güçlü bir kadro oluşturacaklarını ve teknik direktör arayışlarını da bu kritere göre sürdürdüklerini belirtti.

Taraftarların sakin olmasını isteyen Aybaba, yurt dışında dört teknik adam ile görüşme halinde olduklarını ve bir ismi kısa sürede İstanbul'a getireceklerini belirtti.

İki aday var

Hürriyet'in haberine göre; adaylar arasında yer alan Bruno Genesio ve Razvan Lucescu ile kulübün yapısını görüştüklerini ve sistemsel olarak düşüncelerini paylaştıklarını vurgulayan Samet Aybaba, sözlerine şöyle devam etti:

Beşiktaş sezona yeni başlıyormuşçasına güçlü tempolu ve hırslı bir şekilde Kasımpaşa karşılaşmasına hazırlanmaktadır. Şu anda teknik direktörümüz Serdar Topraktepe ile oyuncularımız uyuştular. İki taraf birbirinin dilinden anlıyor. Bunu Hatayspor maçında gözlemledik. Beşiktaş taraftarları Kasımpaşa karşısında daha diri ve performansı yüksek bir takım izleyecekler.

Razvan Lucescu kimdir?

Mircea Lucescu'nun 19 yıldır teknik direktörlük yapan ve şu anda PAOK'u çalıştıran 54 yaşındaki oğlu Razvan Lucescu, ülkesi Romanya'da A Milli Takım'ın yanı sıra Rapid Bükreş, Petrolul, FC Brasov, Katar'da El-Jaish, Suudi Arabistan'da Al-Hilal, Yunanistan'da Skoda Xanthi'yi çalıştırdı.

Bruno Genesio kimdir?

Teknik direktör kariyerine, 1999 yılında Villefranche'de başlayan 57 yaşındaki Bruno Genesio, Basancon'da yardımcı antrenör ve teknik direktör olarak çalıştıktan sonra Lyon kariyerine başlamıştır.

Lyon B takımı ve Lyon'da görev alan Genesio, Beijing Guoan ve Rennes'de de görev aldı.