Beşiktaş'ın hocası Fernando Santos, Vincent Aboubakar ile görüştü Kara Kartal'da uzun süredir kadro dışı kalan ancak devre arası transfer döneminde de takımdan ayrılmayan Kamerunlu golcü için sürpriz bir karar verildi. Teknik direktör Fernando Santos, Vincent Aboubakar'la görüştü.

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Siyah-beyazlılarda yeni yönetim, göreve gelmelerinden kısa bir süre sonra 5 futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı.

Ara transfer döneminin gelmesiyle bu 5 isimden 3’üyle yollar ayrılmıştı. Eric Bailly, bonservisiyle Villareal’e yollanırken Valentin Rosier Nice’e, Jean Onana ise Marsilya’ya kiralanmıştı. Listede yer alan Rachid Ghezzal, Afrika Uluslar Kupası kadrosuna seçilemediği için takıma dönmüş, Aboubakar ise turnuvaya gitmişti. Yıldız ismin durumu belli oldu.

Sağlığına kavuştu

Teknik direktörlük görevine Fernando Santos’un getirilmesinin ardından Vincent Aboubakar’ın kadro dışı kararı kaldırılmıştı. Kamerun formasıyla görev yaptığı Afrika Uluslar Kupası’ndan sakat dönen ve bir süre tedavi olan Aboubakar, sağlığına kavuştu.

"Takımdaki en iyi golcü sensin"

Portekizli hoca, yarın oynanacak Konyaspor karşılaşması öncesinde Aboubakar’la bir görüşme gerçekleştirdi. Santos, “Takımdaki en iyi golcü sensin. Benden önce yaşananları hiç konu etmeyelim. Futbolda yarın var. Hepimiz için tek gerçek bu” diyerek oyuncusuna güven aşıladı.

"Gelen teklifleri sezon sonuna bıraktım"

Hocasından sonra söz alan Vincent Aboubakar, “O süreç, benim dışımda gelişti. Ben sadece futboluma bakıyorum. Aileme dahil hiçbir yerde tek kelime etmedim. Her şeye cevabımı sahada vermek istiyorum. Bunu oynadığım her kulüpte yaptım. Burada da tekrarlamak istiyorum. Gelen tekliflerin hepsini sezon sonuna bıraktım. Hayatımda şu anda sadece Beşiktaş’a futbolumla destek olmak var. Lig bitiminde kulüp ve sizinle görüşüp ortak karar veririz” sözlerini sarf etti.

Aboubakar yokken 16 puan kayıp

Kadro dışı kararı kaldırılan Vincent Aboubakar, sakatlığını atlatırken görev verilmesi halinde Konyaspor karşısında forma giyecek. Kamerunlu futbolcu, Aralık ayında kadro dışı bırakılmasının ardından Afrika Uluslar Kupası için milli takıma gitmişti. Hem kadro dışı hem de sakatlıklar nedeniyle Aboubakar, Beşiktaş’ın son 10 Süper Lig maçında forma giyemezken Siyah-Beyazlılar için bu süreç de zorlu geçti. Beşiktaş, 10 lig maçında 4 galibiyet alırken 4 yenilgi ve 2 beraberlik aldı ve 16 puan kaybetti. Beşiktaş bu periyotta 4 maçı da golsüz geçti.