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Beşiktaş'ın iki oyuncusu daha sakatlandı

Beşiktaş'ın iki oyuncusu daha sakatlandı

Süper Lig'in 7. haftasında çıktığı Altay maçında Beşiktaş 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda Pjanic ve Oğuzhan da sakatlanarak oyundan çıktı.