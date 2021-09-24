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    Beşiktaş'ın iki oyuncusu daha sakatlandı

    Beşiktaş'ın iki oyuncusu daha sakatlandı

    Süper Lig'in 7. haftasında çıktığı Altay maçında Beşiktaş 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda Pjanic ve Oğuzhan da sakatlanarak oyundan çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2021 - 22:20
    • Güncelleme : 24.09.2021 - 22:34
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    Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay'ın konuğu oldu.

    11 eksikle maça çıkan siyah-beyazlılar, mücadelede 1-0 öne geçse de 2-1 mağlup oldu.

    İKİ OYUNCU DAHA SAKATLANDI

    Beşiktaş'ı maç içerisinde de sakatlıklar peşini bırakmadı. Maçın 31. dakikasında Beşiktaş'ta Pjanic sakatlanarak yerini Güven Yalçın'a bırakırken, 76. dakikada Oğuzhan Özyakup da sakatlanarak yerini Can Bozdoğan'a bıraktı.

    Beşiktaş ın iki oyuncusu daha sakatlandı #1

    EKSİK SAYISI 13'E ÇIKTI

    • Vida
    • Welinton
    • Montero
    • Necip
    • Oğuzhan
    • Mehmet Topal
    • Pjanic
    • Ghezzal
    • N'Koudou
    • Alex Teixeira
    • Larin
    • Batshuayi
    • Rosier (Cezalı)

    Beşiktaş ın iki oyuncusu daha sakatlandı #2

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