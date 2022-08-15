Beşiktaş'ın ikinci yarı istatistiği şaşırttı

İkinci yarıdaki topla oynama yüzdesi ve isabetli pas verileriyle Alanyaspor-Beşiktaş maçı, Süper Lig tarihine geçti.

Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.

3. dakikada Kevin N'Koudou ile öne geçen Beşiktaş, 20. dakikada Salih Uçan'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. 31. dakikada ise Ghezzal sahneye çıktı ve penaltıdan kaydettiği golle skoru 3-0'a getirdi. Siyah-beyazlılar, 37. dakikada Emrecan'ın gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kalırken bu andan itibaren maçın gidişatı tamamen değişti.

Alanyaspor 45+3. dakikada Efkan'ın frikikten attığı golle maçı çevirme adına umutlarını artırırken diğer goller son dakikalara doğru geldi. Akdeniz ekibi, 81. dakikada Saiss'ın kendi kalesine attığı golle durumu 3-2'ye getirerek daha da umutlanırken son sözü 90+3. dakikada Candeias penaltıdan söyledi.

Oklar Valerien Ismael'e çevrildi

Karşılaşmanın ardından oklar Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'e çevrildi. İlk yarıda Beşiktaş'ın gollerini kaydeden Ghezzal, N'Kodou ve Salih Uçan'ın ikinci devre başında aynı anda oyundan alınıp Necip, Boyd ve Montero'nun sahaya sürülmesi sonrası gidişat tamamen değişti.

Oyunun kontrolünü tamamen ele geçiren Alanyaspor, skor üretmekte epey zorlandı fakat son 10 dakikada maç çözüldü ve skor birden 3-3'e geldi.

Savunma hattında Montero hamlesiyle üçlüye dönen Beşiktaş, orta sahayı da kalabalık tutarak rakibe boşluk vermemeye çalıştı. Ancak bu oyun şablonunda hücumda hiçbir varlık gösteremeyen siyah beyazlılar, pozisyona giremediği 45 dakika nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

Ismael'in planı 81. dakikaya kadar işlese de Saiss'in kendi kalesine attığı gol ve Gedson'un yaptırdığı penaltı sonrası skorun eşitlenmesiyle Beşiktaş kamuoyunda Valerien İsmael'e tepkiler arttı.

İkinci yarı istatistikleri göze çarptı

Maça damga vuran istatistik ise Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki topla oynama yüzdesi ve isabetli pas sayıları oldu.

Yüzde 17 topla oynama oranıyla maçı tamamlayan Beşiktaş, rakip kaleye yalnızca 1 isabetli şut atarken, isabetli orta yapamadı. Siyah beyazlıların 'Rakip ceza sahasında topla buluşma' adedi ise 3 olarak göze çarptı.

Gol beklenti oranı 0.03 olan Beşiktaş 45 dakika boyunca sadece 39 isabetli pas yapabildi. Bu veri Süper Lig tarihine de geçti.

İstatistiklerin tutulduğu Opta döneminde bir maçın ikinci yarısında 40 isabetli pası göremeyen takımlar ve maçları şöyle;