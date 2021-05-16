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    Beşiktaş'ın ikiz uğuru

    Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta yine oyuncuların ikiz çocukları, siyah-beyazlı ekibe uğur getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2021 - 10:53
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    Beşiktaş'ın ikiz uğuru

    Beşiktaş, Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan ederek büyük bir sevinç yaşadı.

    Ligde 16. kez bu mutluluğu yaşayan siyah beyazlıların son 4 şampiyonluğunda ilginç bir detay da ortaya çıkmış oldu.

    LARIN’İN İKİZLERİ UĞUR GETİRDİ

    Siyah beyazlı ekibin Kanadalı golcüsü Cyle Larin'in Ocak ayında ikizleri dünyaya geldi ve bu durum şampiyonluğun habercisi olarak görüldü.

    Beşiktaş ın ikiz uğuru #1

    SON ÜÇ ŞAMPİYONLUKTA DA İKİZ ÇOCUKLAR VARDI

    Nitekim Beşiktaş'ın son 3 şampiyonluğunda futbolculardan sezon içerisinde ikiz çocuk sahibi olanlar vardı.

    2008-2009 sezonunda, takımın Alman orta sahası Fabian Ernst'in ikizleri doğmuştu. O sezon Sivasspor'u yakından takip eden İstanbul ekibi, 34 hafta sonunda 13. kez mutlu sona ulaşmıştı.

    2015-2016 sezonunda Arjantinli Jose Sosa'nın, 2016-2017 sezonundaki şampiyonluğun öncesinde de kaleci Fabri'nin ikizleri dünyaya gelmişti.

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