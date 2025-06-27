Beşiktaş'ın ilk transferi David Jurasek hakkında bilgiler

Yeni sezon çalışmalarına başlayan Beşiktaş, ilk transferini yapıyor. Beşiktaş, Benfica ile sol bek David Jurasek'in satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.

Çek futbolcu; Yunanistan, İtalya ve Almanya'dan birçok kulübün ilgili olmasına rağmen Beşiktaş'ı ve Türkiye'yi seçti.

SIMAO SABROSA FAKTÖRÜ ETKİLİ OLDU

Özellikle oyuncunun Beşiktaş'a transfer sürecinde siyah-beyazlıların eski oyuncusu Simao Sabrosa'nın devreye girdiği ve Jurasek'in Beşiktaş'ı tercih ettiği öğrenildi.

Belgelerinin hazırlandığı 24 yaşındaki Jurasek, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve imzayı atacak.

KARİYERİNE ÇEKYA EKİBİ BRNO'DA BAŞLADI

Jurasek transferinde artık işin sadece imzaya kalmasının ardından biz de oyuncuyu mercek altına aldık.

Sol bek olarak görev yapan Jurasek, profesyonel kariyerine ülkesinin takımlarından Brno'da başladı.

ADINI SLAVIA PRAG'LA DUYURDU

Buradan Prostej ve Mleda Boleslav'a giden genç oyuncu, adını Slavia Prag ile duyurdu.

Prag'da gösterdiği performansla Benfica'nın yolunu tutan Jurasek, Portekiz ekibinde istediği süreleri alamadı.

Jurasek, geride kalan sezonda kiralık olarak forma giydiği Alman ekibi Hoffenheim'da 22 maça çıktı.

SON SEZONU HOFFENHEIM'DA KİRALIK GEÇİRDİ

1122 dakika sahada kalan Çekyalı sol bek, 3 asistlik katkı verdi.

Çekya Milli Takımı formasıyla da 12 maça çıkan Jurasek; 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Ayrıca; Jurasek orta saha sol, sol kanat mevkilerinde de oynayabilen bir futbolcu olmasıyla dikkat çekiyor.

Son olarak Jurasek'in Transfermarkt’a göre piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.