Beşiktaş'ın iptal edilen golüne Omar Colley, itiraz etti Beşiktaş'ın Pendikspor karşısında Omar Colley ile 77. dakikada bulduğu gol iptal oldu. Bu gol kullanılan korner öncesinde topun dışarıdan geldiği gerekçesiyle iptal edildi. Maçın ardından Colley, "Neden iptal oldu bilmiyorum" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Süper Lig'in 2. hafta maçında Beşiktaş, Pendikspor ile karşılaştı. Beşiktaş Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş'ın golü 12. dakikada Omar Colley'den geldi. Pendikspor'un golünü 90+3. dakikada penaltıdan Oscar Romero attı.

Bu beraberliğin ardından Beşiktaş, ligde ilk puanını kaybetti. Ligin yeni takımı Pendikspor ilk puanını aldı.

Colley'nin golü sayılmadı

Bu mücadelenin 77. dakikasında siyah-beyazlılar, farkı ikiye çıkardı ancak bu gol geçerli sayılmadı. Bu dakikada sol kanattan Arthur Masuaku'nun kullandığı ceza sahasında iyi yükselen Omar Colley topu ağlara gönderdi.

Yardımcı hakem, bu pozisyonda Masuaku'nun kullandığı kornerde topun dışarıdan geldiğini işaret etti. Hakem Kadir Sağlam da golü iptal etti.

"Gol iptal edildi anlayamıyorum"

Maç sonunda pozisyonla ilgili konuşan Colley, şu ifadeleri kullandı:

Pozisyonu yeni gördüm, nasıl aut kararı verildi ve gol iptal edildi anlayamıyorum. VAR'ın var olma sebebi işleri kolaylaştırması, aslında bize yardım etmesi lazım. Gol aslında pozisyon. Ne yazık ki maç bitti. Artık önümüzdeki maçlara odaklanmamız gerekiyor.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)