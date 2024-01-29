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Beşiktaş'ın iptal edilen penaltısında VAR müdahalesi doğru mu

Beşiktaş'ın iptal edilen penaltısında VAR müdahalesi doğru mu Süper Lig'de Beşiktaş, Sivasspor'a 1-0 kaybetti. Salih Uçan'a verilen penaltı, VAR incelemesiyle iptal edildi. Peki VAR müdahalesi doğru mu? Eski hakemler cevapladı.