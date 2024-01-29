Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş, Sivasspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar'ın 1-0 kaybettiği maça, Salih Uçan'a verilen penaltının VAR müdahalesiyle iptal edilmesi damga vurdu.
beIN SPORTS'ta yayınlanan Trio programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, kararı değerlendirdi.
VAR penaltıyı iptal ettirdi
Mücadelenin 18'inci dakikasında Beşiktaş'ın soldan geliştirdiği atakta Zaynutdinov, yaya doğru ortaladı. Salih Uçan, havadan gelen topu göğsüyle indirip, ceza sahasına girerken rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan penaltı noktasını işaret etti. Daha sonra VAR'da bulunan Serkan Tokat'ın çağrısıyla pozisyonu inceleyen Şansalan, penaltı kararını iptal etti.
Trio ekibi ne dedi?
17' Beşiktaş'ın iptal edilen penaltısında VAR müdahalesi doğru mu?
Deniz Çoban: Kırmızılı oyuncu vücudunu araya sokup nizami olmayan bir şarj alıyor. Penaltı.
Bülent Yıldırım: Birkaç açıdan baktığınız zaman penaltı diyorsunuz.
Deniz Çoban: Bence VAR müdahalesi çok yanlış. Penaltıya daha yakınım.
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